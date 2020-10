"Nur noch zwei Wochen zu leben": "Real Life Guys"-Star erneut an Krebs erkrankt

Fans des deutschen Youtube-Stars Philipp Mickenbecker und seines Channels "The Real Life Guys" drücken ihre Anteilnahme aus: Am Freitag enthüllte der 23-Jährige gegenüber seinen 1,21 Millionen Abonnenten, dass er wieder an Krebs erkrankt ist. Zwei Mal hat Mickenbecker in der Vergangenheit den Krebs schon besiegt. Bis er vor Kurzem erneut Schmerzen in der Brust bemerkt habe.

"Habe nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben"

"Die Sache ist, dass das jetzt für drei Jahre wirklich kein Thema mehr war. Jetzt habe ich ungefähr zwei Monaten gemerkt, dass irgendwas in meiner Brust nicht stimmt und hab dann auch immer mehr Schmerzen bekommen. Aktuell habe ich Schmerzen in meiner Schulter und in meinen Knochen", erklärt der deutsche Youtuber.

Er habe daraufhin vor ein MRT machen lassen. Es folgte eine erschütternde Diagnose für den jungen Mann.