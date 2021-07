Queen muss im Krankenhaus bleiben

Die britische Königin Elizabeth II. wird wegen einer Magen-Darm-Grippe weiter im Krankenhaus behandelt. Abgesehen von der Gastro-Enteritis gehe es der 86-Jährigen aber gut, sagte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes in London am Montag. Vermutlich werde die Queen noch zwei Tage im King-Edward-VII.-Hospital bleiben. Die Königin sei "guter Dinge".

Die Queen, die als äußerst robust gilt, war am Freitag an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt und am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass die Monarchin stationär behandelt wurde. Sie ließ alle Termine für diese Woche absagen oder verschieben, darunter eine Reise nach Rom.

Hinter der Queen liegt ein äußerst anstrengendes Jahr. Im Rahmen der Feiern zu ihrem 60-jährigen Thronjubiläum nahm sie an zahlreichen Festveranstaltungen teil. Prinz Philip (91) erkrankte dabei, er musste im Juni wegen einer Blasenentzündung im Krankenhaus behandelt werden.