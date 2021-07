Queen begrüßte olympisches Feuer auf Windsor

auf Schloss Windsor das olympische Feuer auf dessen Weg nach London begrüßt. Die Queen und Prinzgemahl Philip trafen am Dienstag Fackelträger und öffneten ihren Garten für junge Sportler. Die Queen informierte sich darüber, wie lange die Fackeln brennen, und beobachtete die Weitergabe der Flamme.

Trotz Regenwetters empfingen tausende Zuschauer das Feuer in Windsor. Am 27. Juli wird die Queen die Spiele im Olympiastadion in London eröffnen. Am Dienstag früh hatte die britische Ruder-Legende Steve Redgrave das Feuer getragen. Zusammen mit sechs jungen Sportlern ruderte er über die Themse - in einer Hand die Fackel, in der anderen sein Ruder. Die Besucher entlang des Flusses im Themse-Städtchen Henley waren vorher kurzzeitig abgelenkt worden, als ein Flitzer splitternackt auf der Straße erschien. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Der 53. Tag des Fackellaufs hatte am frühen Morgen in Oxford begonnen. Unter anderem machte dort der frühere Rekordläufer Roger Bannister mit. Ziel war am Abend die Stadt Reading. In den kommenden Tagen bereist die Flamme den Süden Englands. Am 21. Juni startet sie von Greenwich aus ihre Tour durch London. Wem dann die Ehre zuteilwird, sie bei der Eröffnungszeremonie ins Stadion zu bringen, bleibt weiter ein Geheimnis. Ursprünglich hatten auch Redgrave und Bannister als Favoriten gegolten, ebenso wie Fußballstar David Beckham, der die Flamme bereits in Griechenland abgeholt hatte. Dass die drei nun bereits beim Fackellauf dabei waren, weckte neue Spekulationen, das ein junger, unbekannter Träger das Feuer im Stadion entzünden könnte.