Konnte nicht atmen: Kim Kardashians Met-Gala-Outfit ein Alptraum

Jede Menge Stars und Sternchen haben bei einer Gala im New Yorker Metropolitan Museum die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert.

Der Dresscode für die Nacht zum Dienstag lautete "The Garden of Time", inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte des englischen Autors J.G. Ballard aus dem Jahr 1962. In diesem Jahr wurde mit der Gala die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet, die Roben rund um die Themen Natur, Pflanzen und Tiere zeigt.

Kim Kardashians Korsett-Kleid führte zu Atemnot Wie jedes Jahr gab es auf dem Red Carpet jede Menge extravagante Kostüme zu bestaunen. Einer der Eyecatcher des Abends war Kim Kardashian, die ihre erstaunlich schmale Taille in einem maßgeschneiderten silbernen Maison-Margiela-Kleid von John Galliano zur Schau stellte.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DIA DIPASUPIL

In den sozialen Medien sorgte das Korsett-Kleid des Reality-Stars für Gesprächsstoff. "Wo ist ihre Taille?", fragte sich etwa ein User. "Nächstes Jahr wird Kim Kardashians Taille für die Met Gala so schmal sein, dass sie in zwei separaten Teilen erscheint, die wie Magnete übereinander schweben", lästerte ein anderer, während jemand rätselte: "Wie viele Rippen hat sie sich entfernen lassen?" Tatsächlich scheint das enge Kleid Kim Kardashian Schwierigkeiten bereitet zu haben. Der Afterparty blieb die 43-Jährige jedenfalls fern. Vogue veröffentlichte indes ein Video. Darin scheint Kardashian Schwierigkeiten beim Atmen zu haben, während sie sich auf den größten Abend der Modebranche vorbereitet. Das Video beginnt damit, dass Kim lange und langsam ausatmete, während sie vom Regisseur gefragt wird: "Wie geht es ihr mit der Atmung?" "Es ist eine Kunstform", antwortet Kardashian. "Aber ich habe es verstanden."

In einem anderen Video sagt Kardashian: "Ich fühle mich so eingeengt, dass ich nicht einmal in der Lage bin, euch zu erzählen, wie eingeengt ich mich fühle." Am Ende des Abends dürfte die Ex-Frau von Kanye West dann erleichtert darüber gewesen sein, das ultra-enge Outfit wieder auszuziehen. Sie verzichtete darauf, eine der Met-Gala-Afterpartys im Big Apple zu besuchen und stieg stattdessen direkt in ihren Privatjet, um nach Europa zu fliegen. Gegenüber People erzählte sie, dass das Feiern nichts für sie sei: "Es war wirklich gut, nicht zu all den Afterpartys zu gehen." "Es ist nicht wirklich mein Ding, auszugehen", so Kardashian, die um drei Uhr morgens in Hamburg landete.