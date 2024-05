Wo ist Kim Kardashians Taille? Klatsch und Tratsch von der Met Gala 2024

Stars und Sternchen haben bei der Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALIAH ANDERSON

Stars wie die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira, die Schauspielerinnen Zendaya und Nicole Kidman, der Musiker Bad Bunny und der Schauspieler Chris Hemsworth haben bei einer Gala im New Yorker Metropolitan Museum die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert.

Met Gala unter dem Motto "The Garden of Time" Der Dresscode für die Nacht zum Dienstag lautete "The Garden of Time", inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte des englischen Autors J.G. Ballard aus dem Jahr 1962. In diesem Jahr wurde mit der Gala die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet, die Roben rund um die Themen Natur, Pflanzen und Tiere zeigt.

Linda Evangelista beehrt Met Gala erstmals seit fast einem Jahrzehnt Unter den prominenten Gästen bei der Met Gala 2024 war auch Linda Evangelista. Das ehemalige Supermodel war zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder bei dem Modeabend dabei. Evangelista präsentierte sich in einem weißen Outfit mit hohem Kragen und einem bodenlangem Rock von Khaite. Obwohl der Look keinen klaren Bezug zum diesjährigen Thema "Dornröschen: Wiedererwachende Mode" hatte, war für Evangelista der Komfort das Wichtigste, berichtet Page Six.

© APA/AFP/ANGELA WEISS

Auch Meg Ryan feiert Met-Gala-Comeback Auch Schauspielerin Meg Ryan feierte dieses Jahr ihr großes Met-Gala-Comeback. Über zwanzig Jahre lang war der ehemalige Hollywood-Liebling dem fulminanten Mode-Ball ferngeblieben. Am Montag ließ sich Ryan in einem atemberaubenden, semi-transparenten, schwarzen Kleid mit schwarzen Blumenverzierungen über der Brust und über der Taille feiern. Sie posierte neben dem Designer ihres Kleides, Michael Kors, für Fotografen.

© EPA/JUSTIN LANE

Das letzte Mal hatte sich die Schauspielerin zuvor 2001 auf der Met Gala gezeigt, an der sie damals zusammen mit ihrem "Kate & Leopold"-Co-Star Liev Schreiber teilnahm.

Krank: Rihanna schwänzte den Fashion-Abend Eine, die erwartet wurde, dieses Jahr aber nicht erschien, war Sängerin Rihanna. Eine Quelle teilte People mit, dass der die Sängerin an Grippe erkrankt sei und deswegen nicht an der Mode-Spendenaktion am Montagabend im Metropolitan Museum of Art teilnehmen konnte. Zuvor hatte die Musikerin noch angedeutet, dass die bei der Met Gala ein "wirklich schlichtes" Kleid tragen würde.

Kim Kardashian schockiert mit ultra-dünn Taille Eines der Tuschelthemen des Gala-Abends war Kim Kardashian. Sie sorgte bei der Met Gala für Aufruhr, als sie ihre erstaunlich schmale Taille in einem silbernen maßgeschneiderten Maison-Margiela-Kleid von John Galliano zur Schau stellte. Mit frisch gefärbten platinblonden Locken, die zu einem lockeren Zopf geflochten waren, posierte der Reality-Star in dem Korsettkleid für die Fotografen. Ihr Bewegungsradius wirkte in dem ultra-engen Kleid allerdings etwas eingeschränkt, weswegen die Posen der 43-Jährigen einen ziemlich steifen Eindruck machten.

Auf X (ehemals Twitter) zeigte man sich indes entsetzt über Kardashians Figur. "Wo ist ihre Taille?", fragte sich etwa ein User. "Nächstes Jahr wird Kim Kardashians Taille für die Met Gala so dünn sein, dass sie in zwei separaten Teilen erscheint, die wie Magnete übereinander schweben", lästerte ein anderer, während jemand rätselte: "Wie viele Rippen hat sie sich entfernen lassen?"

Pamela Anderson bricht No-Makeup-Regel Pamela Anderson sie offizielle Events in letzter Zeit ausschließlich ungeschminkt besucht, machte für die Met Gala eine Ausnahme und brach ihre No-Make-up-Regel. Die ehemalige "Baywatch"-Darstellerin legte einen glamourösen Auftritt hin und trug bei dem Modespektakel Lidschatten, Mascara, Rouge und Lippenstift. Anderson begeisterte in einem champagnerfarbenen, schulterfreien Kleid mit Korsett-Oberteil und fließender Schleppe.

© EPA/JUSTIN LANE

Proteste rund um Museum Rund um das Museum herum kam es zu Protesten gegen den Gaza-Krieg. Ein Großaufgebot der Polizei verhinderte jedoch, dass die Demonstranten sich Zugang zu der weiträumig abgesperrten Gala verschaffen konnten. Schon viele Stunden vor dem Spektakel hatten sich dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue versammelt, um einen Blick auf die Stars zu bekommen. Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums, die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindet. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala ist Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue". Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des "Costume Institute Benefit" bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.