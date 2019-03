Komplott gegen Meghan: Palast-Insider schmieden bösen Plan

Neben Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) sind Harry und Meghan das populärste Paar der britischen Monarchie. Wenn die Beliebtheit von Meghan und Harry weiter steige, so könne dies von den "Männern in Grau" als Bedrohung für die legitimen Erben des Throns interpretiert werden, so Pasternak.

Denn für den Palast sei das einzige Ziel, das Überleben der Monarchie zu sichern. Dabei könne kein Individuum größer sein als die Krone, wenn es nicht der König oder der Thronfolger ist, stellt die Autorin klar.

Markle soll sich unterordnen, rät Pasternak

Die Adelsexpertin zieht den Vergleich zu einer bekannten Amerikanerin, die die Monarchie zu vergangener Zeit in eine Krise stürzte: Wallis Simpson (†89), deren Liebe zu König Edward VIII. (†77) dazu geführt hatte, dass dieser 1936 als König abdankte.