Was Meghans Freundschaft mit Priyanka Chopra zerstört hat

Meghans Fernbleiben soll die Gefühle ihrer Freundin verletzt haben.

" Priyanka war niedergeschmettert", behauptet ein Insider gegenüber Page Six. Aus diesem Grund habe die Bollywood-Darstellerin auch entschieden, Meghans Babyparty, die kürzlich in New York stattfand, nicht zu besuchen. Der mehrtägigen Feier zu Ehren von Meghans erstem Kind, das diesen Frühling zur Welt kommen wird, hatten unter anderem Amal Clooney und Serena Williams beigewohnt.