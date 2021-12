Komplett verändert: Topmodel Tyra Banks trägt nun rote Haare

Bald geht es wieder los: Heidi Klum steckt bereits mitten in den Dreharbeiten der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel". In der Sendung zählt das Umstyling der angehenden Models jährlich zu den großen Highlights. Die Gründerin des weltweit erfolgreichen TV-Formats, Tyra Banks, überraschte jetzt auch mit einer kompletten Typ-Veränderung.

Topmodel Tyra Banks: Neue Haarfarbe

Das 48-jährige Model trägt nun eine neue Frisur. Tyra Banks hat sich die Haare rot gefärbt. Mit einem Bild ihrer neuen Haarfarbe begeisterte sie auf Instagram viele ihrer über sechs Millionen Follower. "Du siehst aus wie eine KÖNIGIN", schrieb ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer schwärmte ebenfalls: "Ich liebe die Haare!!"