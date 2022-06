Körpersprache-Experte: Prinz Harry ohne Meghan selbstsicherer

Nach ihrem Besuch in Großbritannien anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. ist für Prinz Harry und Herzogin Meghan der Alltag eingekehrt. Die beiden befinden sich inzwischen wieder in ihrer Wahlheimat Montecito in Santa Barbara, Kalifornien. Harry scheint sich in sein Leben in den USA mittlerweile prächtig eingelebt haben. Seit einiger Zeit spielt er auch wieder regelmäßig Polo für das lokale Team Los Padres.

Harry ohne Meghan selbstsicherer?

Herzogin Meghan begleitet ihren Ehemann regelmäßig zu den Sportveranstaltungen und jubelt ihm tatkräftig zu. Als sich Harry zu Beginn des Monats jedoch ohne Meghan bei einem Spiel zeigte, stellte der Experte für Körpersprache, Darren Stanton, überrascht fest, dass der Herzog von Sussex ein "Selbstvertrauen und eine Belastbarkeit" an den Tag legte, die bei gemeinsamen Terminen mit seiner Frau nicht immer vorhanden seien.