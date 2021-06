Körpersprache der Queen verriet "unausgesprochene Spannung" mit Camilla

Routiniert und gelassen - so könnte man die Mitglieder der britischen Königsfamilie wohl allesamt bei ihren öffentlichen Auftritten am ehesten beschreiben. In der Realität ist das aber offenbar nicht immer so, wenn man der britischen Körpersprache-Expertin Judi James Glauben schenken mag. Diese soll nämlich ausgerechnet zwischen Queen Elizabeth II. und Prinz Charles' Ehefrau Herzogin Camilla einst "unausgesprochene Spannung" wahrgenommen haben.