Königin Letizia: Elegante Weihnachtsgrußkarte mit ihrer Familie

Bei der Kleidung für das Weihnachtsbild der spanischen Königsfamilie entschieden sie sich für einen eher schlichten, aber dennoch klassisch modernen Look. Der Monarch zeigte sich dafür in einem grauen Jackett und seine Ehefrau in einem passenden Blazer. Die beiden Töchter trugen ihre goldblonden Mähnen offen und wählten jeweils Strickpullover für das elegante Familienporträt. Ein Detail fällt darauf sofort ins Auge: Während Königin Letizia kaum zu altern scheint, sind ihre jugendlichen Kinder zu zwei jungen Damen herangewachsen.