König Charles III hält seine erste Weihnachtsansprache

Es gehört für die Menschen in Großbritannien mit zum Fest wie der Christbaum und das üppige Essen am Christtag: Um 15.00 Uhr englischer Zeit hält die Königin ihre traditionelle Ansprache. Dieses Jahr ist anders, denn nun ist König Charles III an der Reihe. Was man erwarten darf, ist mit Sicherheit ein Tribut an seine Mutter und ihren langen Dienst für die Krone.

Versteckte Botschaften

In der Regel ist die britische Presse über Tage damit beschäftigt, die Weihnachtsrede auf Symbole, Anspielungen oder irgendwelche versteckte Nachrichten zu untersuchen. Ganz genau beobachtet wird auch, welche Bilder der Familie zu sehen sind. Wer ist in, wer ist out? Welche Signale will der König geben, welche Akzente setzen?