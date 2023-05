König Charles III. bereitet sich auf zweite Krönung vor

Die Gartenparty findet am 4. Juli statt. Es handelt sich um die erste schottische Gartenparty des Monarchen in seiner Regierungszeit.

Ein genauer Termin für den festlichen Gottesdienst sei noch nicht offiziell bestätigt worden. Da der Crown Room im Edinburgh Castle vom 4. bis 6. Juli und das gesamte Schloss am 5. Juli geschlossen bleibt, mutmaßt Hello!, dass das Krönungszeremoniell in Schottland am 5. Juli stattfinden könnte.