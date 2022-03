"Kingsman"-Star Taron Egerton meldet sich nach Zusammenbruch zu Wort

"Kingsman"-Star Taron Egerton hat sich zu seinem Zusammenbruch bei einer Theaterpremiere in London geäußert. "Ich bin völlig in Ordnung. Leicht schmerzender Nacken und ein verletztes Ego, aber sonst geht es mir gut", schrieb der 32-Jährige am Sonntag (Ortszeit) in einer Story auf Instagram.

"Bin in Ordnung": Taron Egerton meldet sich bei seinen Fans

Der britische Schauspieler gab an, in der Nacht zuvor auf der Bühne bei der Premiere des Stücks "Cock" ohnmächtig geworden zu sein. Mehrere Medien berichteten ebenfalls über den Vorfall im Ambassadors Theatre in London. Demnach wurde das Stück mit einem anderen Schauspieler fortgesetzt.