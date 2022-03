"Kingsman"-Star Taron Egerton bricht auf Bühne zusammen

Sorge um den britischen Schauspieler Taron Egerton: Medienberichten zufolge soll der 32-jährige während einer Theater-Aufführung auf der Bühne kollabiert sein.

Taron Egerton brach bei Theater-Premiere zusammen

Wie unter anderem attitude.co.uk berichtet, habe der "Kingsman"-Star das Publikum besorgt zurückgelassen, nachdem er im Zuge der Uraufführung des neuen Theaterstücks "Cock" im Ambassadors Theatre in London auf der Bühne in Ohnmacht gefallen war.

Zusammen mit Jonathan Baile war Egerton in dem mit Spannung erwarteten Drama am 5. März erstmals aufgetreten. Die Theater-Produktion musste laut Zuschauern aber unerwartet gestoppt werden, weil Egerton plötzlich kollabiert war. Ein Sicherheitsvorhang wurde hinuntergelassen und ein Arzt, der sich in Publikum befand, eilte auf die Bühne, um Egerton zu helfen. Es kam zu einer langen Pause kam, in der das Publikum auf Informationen zum Gesundheitszustand des Schauspielers wartete.