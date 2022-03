Prinz Harry: Bangen um Ersatzpapa Mark Dyer hat ein Ende

Eine Art Ersatzpapa für Prinz Harry

Prinz Harry dürfte wohl ebenfalls erleichtert darüber sein, dass die Operation gut verlaufen ist, auch wenn er sich diesbezüglich nicht öffentlich geäußert hat. Dyer gilt als eine wichtige Figur in Harrys Leben. Während Harrys Gap Years fungierte Dyer als Mentor und Begleiter des jüngsten Sohnes von Prinz Charles. Die beiden sollen zusammen nach Australien, Lesotho und Argentinien gereist sein und sich immer noch treffen, wenn der Herzog von Sussex in London ist. Im Jahr 2020, vor Meghans und Harrys Umzug nach Amerika, lud Mark Harry zu einem gemeinsamen Abschiedsfest in seinem Brook House Pub in Fulham ein.