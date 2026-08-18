Zwölf Jahre nach Robin Williams' tragischem Tod gedenken seine drei Kinder des legendären Schauspielers mit einem unerwarteten Instagram-Post. Nach seinem herzzerreißenden Suizid im Jahr 2014 wurden die Social-Media-Profile des Stars geschlossen. Am 17. August 2026 teilten seine erwachsenen Kinder, der 34-jährige Cody Williams, die 37-jährige Zelda Williams und der 43-jährige Zak Williams, jedoch mit, wie sie in Zukunft das künstlerische Erbe ihres Vaters in den sozialen Medien ehren wollen. Am 11. August wäre Robin Williams 75 Jahre alt geworden - was seine Nachkommen dazu inspirierte, den Instagram-Account des verstorbenen Hollywood-Stars wiederzubeleben.

Robin Williams' Account plötzlich wieder aktiv „Anlässlich des 75. Geburtstags unseres Vaters sind wir dankbar, dass neue Generationen sein Werk entdecken und langjährige Fans die Freude feiern, die er in ihr Leben gebracht hat“, teilten Williams' Kinder mit, bevor sie erklärten: „Mit dem technologischen Fortschritt möchten wir einen sicheren und vertrauenswürdigen Ort schaffen, an dem die geteilten Geschichten, Fotos, Videos und Erinnerungen sein Vermächtnis authentisch, herzlich und mit Sorgfalt widerspiegeln.“

Damit reagiert Williams' Familie auf den Trend, mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Videos von dem Kult-Star zu verbreiten. Versuch, KI-Videos zu stoppen Zelda Williams hatte im vergangenen Jahr Fans kritisiert, die ihr künstlich generierte Clips von ihrem Vater schicken. „Hört auf zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde“, flehte sie die Fans ihres Vaters an. „Das tue ich nicht und werde ich auch nicht.“ Die Vermächtnisse echter Menschen würden durch derartige „schreckliche Tiktok-Slops“ zerstört werden. Als KI-Slop werden von künstlicher Intelligenz erstellte Online-Inhalte bezeichnet, die das Internet überschwemmen und hohe Engagement-Raten ohne inhaltliche Tiefe erzielen.