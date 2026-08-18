12 Jahre nach Tod: Robin Williams' Instagram-Account plötzlich wieder aktiv
Zwölf Jahre nach Robin Williams' tragischem Tod gedenken seine drei Kinder des legendären Schauspielers mit einem unerwarteten Instagram-Post. Nach seinem herzzerreißenden Suizid im Jahr 2014 wurden die Social-Media-Profile des Stars geschlossen. Am 17. August 2026 teilten seine erwachsenen Kinder, der 34-jährige Cody Williams, die 37-jährige Zelda Williams und der 43-jährige Zak Williams, jedoch mit, wie sie in Zukunft das künstlerische Erbe ihres Vaters in den sozialen Medien ehren wollen.
Am 11. August wäre Robin Williams 75 Jahre alt geworden - was seine Nachkommen dazu inspirierte, den Instagram-Account des verstorbenen Hollywood-Stars wiederzubeleben.
Robin Williams' Account plötzlich wieder aktiv
„Anlässlich des 75. Geburtstags unseres Vaters sind wir dankbar, dass neue Generationen sein Werk entdecken und langjährige Fans die Freude feiern, die er in ihr Leben gebracht hat“, teilten Williams' Kinder mit, bevor sie erklärten: „Mit dem technologischen Fortschritt möchten wir einen sicheren und vertrauenswürdigen Ort schaffen, an dem die geteilten Geschichten, Fotos, Videos und Erinnerungen sein Vermächtnis authentisch, herzlich und mit Sorgfalt widerspiegeln.“
Damit reagiert Williams' Familie auf den Trend, mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Videos von dem Kult-Star zu verbreiten.
Versuch, KI-Videos zu stoppen
Zelda Williams hatte im vergangenen Jahr Fans kritisiert, die ihr künstlich generierte Clips von ihrem Vater schicken. „Hört auf zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde“, flehte sie die Fans ihres Vaters an. „Das tue ich nicht und werde ich auch nicht.“
Die Vermächtnisse echter Menschen würden durch derartige „schreckliche Tiktok-Slops“ zerstört werden. Als KI-Slop werden von künstlicher Intelligenz erstellte Online-Inhalte bezeichnet, die das Internet überschwemmen und hohe Engagement-Raten ohne inhaltliche Tiefe erzielen.
Dem bedenklichen Trend wollen Williams' drei Kinder, die aus zwei verschiedenen Ehen stammen, nun auf eigene Faust entgegenwirken. In ihrem Statement fügten hinzu: „So möchten wir sein einzigartiges Talent und seinen Humor mit der Welt teilen, einschließlich der Momente, die uns und so viele von Ihnen zum Lachen gebracht haben, während wir uns an das außergewöhnliche Leben und Werk unseres Vaters erinnern. Er inspiriert und erfreut weiterhin Menschen auf der ganzen Welt.“
Auf die anfängliche Kritik reagierte Zelda mit einem weiteren Posting im Rahmen einer Instagram-Story. „Es tut mir leid, falls jemand die erneuten Beiträge auf Dads alter Seite als belastend empfunden hat. Glaubt mir, ich weiß, es ist etwas seltsam.“
Sie erklärte weiter: „Aber diesen Bereich in einen Ort zu verwandeln, an dem man authentische Videos und Fotos von ihm finden kann, ist einer der besten Wege, dem grassierenden Missbrauch seiner Stimme und seines Aussehens durch KI hier entgegenzuwirken. Es mag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber wir versuchen es.“
Bislang gibt es keine weiteren Informationen darüber, was Williams Kinder in Zukunft auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Schauspielers teilen werden.
.
Kommentare