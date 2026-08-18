William, der älteste Sohn des britischen Königs Charles III, ist nicht nur der Prinz von Wales, sondern er darf sich auch Herzog von Rothesay sowie Lord of the Isles nennen. Obwohl es sich dabei um schottische Titel handelt, ist auffällig, dass sich der 44-Jährige niemals im schottischen Kilt zeigt – ganz im Gegensatz zu seinem Vater, der bei öffentlichen Auftritten regelmäßig dieses traditionsreiche Kleidungsstück trägt. Was hat es damit auf sich?

William als Kind das letzte Mal Kilt getragen Williams scheinbare Weigerung, einen Kilt zu tragen, ist schon seit Jahren Thema in der öffentlichen Debatte. 2023 äußerte sich der schottische Schneider John Sugden gegenüber Medien und betonte, dass man sich freuen würde, einen Kilt für den Prinzen anzufertigen. Laut Sudgen würde Williams Entscheidung helfen, die traditionelle Highland-Kleidung bei der jüngeren Generation wieder populär zu machen (via bunte.de). Wie das Portal außerdem beschreibt, stammt das letzte Foto von William im Kilt aus seinen Kindertagen. Auf diesem Familien-Schnappschuss ist auch sein Bruder, Prinz Harry, zu sehen. Seitdem ist bekanntlich viel passiert: William scheint sich nicht nur von Harry, sondern auch vom Kilt distanziert zu haben. Selbst bei bedeutenden Anlässen wie seinem Studienabschluss an der University of St Andrews in Schottland entschied er sich gegen die traditionelle Highland-Tracht, so bunte.de. Was William stattdessen bei offiziellen Terminen in Schottland trägt? Dasselbe wie auch in anderen Teilen der Welt: einen klassischen Anzug oder eine andere formelle Kleidung. Warum der Prinz den Kilt meidet, hat er bislang nicht öffentlich kommentiert. Die Entscheidung wirft jedoch Fragen auf, insbesondere in Anbetracht der langen Geschichte und Bedeutung dieser Tradition für die britische Monarchie.

Königliche Verbundenheit zum Kilt Seit über 170 Jahren ist der Kilt ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Erscheinungsbildes der Monarchen in Schottland. Die Tradition geht laut bunte.de auf Königin Victoria und Prinz Albert zurück. Im Jahr 1857 entwarf Albert den Balmoral-Tartan – das berühmte grau-schwarz-rote Muster. Albert, ein begeisterter Schottland-Liebhaber, förderte die Integration des Kilts als repräsentatives Symbol der britischen Krone in den Highlands. Auch König Charles III. (sowie zuvor auch schon sein Vater Prinz Philip) zeigt seine Verbundenheit zu Schottland regelmäßig durch das Tragen des Kilts, zum Beispiel erst kürzlich bei den Mey Highland Games oder bei seinem Besuch in Dingwall in den Highlands.