Ex-Palastmitarbeiter: Gerücht um bizarren Reisegegenstand von König Charles stimmt nicht

Wie seine Mutter Königin Elizabeth II., verbringt Charles III. normalerweise den Sommer auf dem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Reiten, wandern, mit Hunden spazieren gehen, picknicken: In Balmoral sei sie „am glücklichsten“ sagte einmal die Queen-Enkelin, Prinzessin Eugenie, in einer Dokumentation zum 90. Geburtstag der inzwischen verstorbenen Monarchin. Balmoral sei ein „magischer Ort“, an dem die Queen richtig ausspannen könne, erzählte Herzogin Sophie, die Ehefrau von Prinz Edward, in derselben Dokumentation.

Ex-Butler: Stimmt nicht, dass Charles mit Klositz verreist

Wenn die Royals ihre Koffer packen, dann „in der Regel für alle Eventualitäten“, erzählte Grant Harrold, der Charles einst als Butler betreute, laut dem Magazin Marie Claire. Er gewährt immer wieder kleine Einblicke in seinen einstigen Alltag und die Zusammenarbeit mit der britischen Königsfamilie.

Ein Gerücht, wonach sein früherer Chef mit einem besonders eigentümlichen Gegenstand verreist, stimme nicht, verriet er. „Die Vorstellung, dass König Charles mit seinem eigenen Toilettensitz reist, ist völlig falsch“, so Harrold. Die Boulevardpresse schrieb gerne, dass es sich um einen weißen Leder-Toilettensitz handeln würde. „Er packt wie jeder andere auch, nimmt das Nötigste für das Reiseziel mit und stellt sicher, dass er auf verschiedene Situationen vorbereitet ist.“