Wann Prinz Harrys Kinder das nächste Mal Opa Charles treffen könnten

Im vergangenen Jahr hatte der britische Prinz Harry den Wunsch nach einer Aussöhnung mit seiner Familie geäußert. Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf er seinen Vater Charles III. bereits zum Tee im Londoner Clarence House. Im Juli war es dann so weit: Er und seine Ehefrau Meghan haben zum ersten Mal seit vier Jahren mit ihren sieben und fünf Jahre alten Kindern Archie und Lilibet Großvater Charles besucht.

Britischen Medienberichten zufolge fand das Wiedersehen in Highgrove statt, der Privatresidenz von Charles im Südwesten Englands. Harry und Meghan hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und Großbritannien den Rücken gekehrt. Die Familie lebt heute in Meghans Heimat Kalifornien.

Nächstes Treffen zu Weihnachten?

Harry hat Großbritannien seit dem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. Nun könnten sich seine Trips wieder häufen, vermeldet das Klatschportal Closer unter Berufung auf eine Quelle. „Die Kinder wieder mit Charles zusammenzubringen, steht für Harry derzeit ganz oben auf der Liste. Er redet praktisch nur noch davon. Er hat sich fest vorgenommen, sie zu Weihnachten hinzubringen, würde aber gerne auch schon vorher noch einen Besuch einplanen, falls sich ein Termin findet, der allen passt“, so der namentlich nicht genannte Insider.