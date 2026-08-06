Kates und Williams Spezialplan für Prinz George vor dem Umzug nach Eton

Derzeit hat George zusammen mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis noch Sommerferien. Und bevor er nach Eton geht, sollen seine Eltern noch einen ganz besonderen Plan für ihren Ältesten haben.

Prinz George , der vor wenigen Tagen 13 geworden ist, wechselt im September 2026 auf das Elite-Internat Eton. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William .

Wie schon seine Mutter vor ihm verbringt König Charles III. einen Teil des Augusts und Septembers auf dem weitläufigen Anwesen Balmoral und empfängt dort diverse Familienmitglieder fernab des Rampenlichts.

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, wird erwartet, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales diesen Sommer mit ihren drei Kindern ihren jährlichen Urlaub in der Abgeschiedenheit der schottischen Highlands auf Schloss Balmoral verbringen werden.

Auch George soll Berichten zufolge die letzten Tage des Sommers heuer mit seinem Opa verbringen. Die Reise seiner Familie nach Schottland soll dieses Jahr nur wenige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahres stattfinden.

„Der Sommeraufenthalt dort oben war für William, Catherine und den Rest der Familie schon immer in erster Linie eine Zeit, um nach der Hektik und dem Lärm ihres Arbeitslebens in London und anderswo die Ruhe der schottischen Landschaft zu genießen“, erklärt Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber dem Mirror. Die ruhige Abgeschiedenheit und majestätische Landschaft der Highlands sei die perfekte Kulisse für die Wales-Familie, um vor einem ereignisreichen September voller Veränderungen neue Kraft zu tanken.

„Ort zum Durchatmen, Entspannen und zur Ruhe kommen“

George wird hier noch einmal so richtig ausgelassen sein dürfen, bevor der Schulalltag startet.

„Es ist ein Ort zum Durchatmen, Entspannen und zur Ruhe kommen, und genau das lieben sie alle daran. Seine Schönheit ist unbestreitbar, aber das Schloss liegt wirklich recht abgelegen, und man muss sich dort selbst beschäftigen“, so Bond. Die Royals können hier „spazieren, toben, spielen, reiten, angeln und jagen, wenn die Saison es zulässt“.

„Das gehört einfach zum Leben in Balmoral dazu. Ich bin mir sicher, dass Catherine sich während dieser Auszeit besonders um George kümmern wird, da er sich auf den großen Lebensabschnitt vorbereitet: den Beginn seines Aufenthalts in Eton, wo er ab September als Internatsschüler leben wird“, führt die Royals-Kennerin aus.

„Das Leben im Freien, das sie alle in Balmoral führen – bei jedem Wetter – passt perfekt zu den Waleses“, erzählt die Adelsexpertin.

„Williams und Catherines Liebe zu Balmoral reicht bis in ihre Studienzeit zurück, als sie sich angeblich für heimliche, romantische Wochenenden zurückzogen“, plaudert Bond außerdem aus. „Sie sollen Freunden erzählt haben, dass einige ihrer glücklichsten Momente jene waren, die sie auf dem Anwesen von Balmoral verbrachten.“

Mit dem Ort würden die Royals bestimmt auch liebevolle Erinnerungen an die verstorbene Queen verbinden. Diese habe es geliebt, George, Charlotte, Louis und ihre anderen jungen Familienmitglieder jeden Sommer dort zu empfangen.