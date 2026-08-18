„Zutiefst traurig“: Wladimir Klitschko äußert sich erstmals zu Panettieres Tod

Mit Trauer und Bestürzung haben frühere Weggefährten auf den Tod von Serien-Star Hayden Panettiere reagiert. Nun äußerte sich auch Wladimir Klitschko erstmals zu dem schweren Verlust, der ihn und die gemeinsame Tochter ereilt hat. Auf Instagram teilte der 50-Jährige einen Familienschnappschuss, bevor er herzzerreißende Worte über seine ehemalige Verlobte teilte. Klitschko: „Nichts wird ihren Platz in unserem Herzen auslöschen“ „Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer“, schrieb Klitschko zu Beginn. „Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig. Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya“, betonte er. Und weiter: „Nichts wird die gemeinsamen Zeiten oder den Platz, den sie in unserem Leben einnahm, auslöschen.“

„Unserer Tochter Kaya möchte ich immer mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an sie als den Menschen erinnert, der sie war“, verspricht er. Dabei kam Klitschko auch auf die Schwierigkeiten zu sprechen, mit denen sich Panettiere zu Lebzeiten konfrontiert sah: Die Mutter seiner Tochter habe sich mit ihrem immensen Talent eine unglaubliche Karriere aufgebaut und dabei auch die Schattenseiten einer sehr anspruchsvollen Branche bewältigt. „Ich spreche Haydens Eltern, ihren Freunden und ihren Fans, die heute ebenfalls trauern, mein tiefstes Beileid aus. Junge und talentierte Menschen wie Hayden sollten nicht so früh von uns gehen müssen“, so Klitschko, der in seinem Statement darum bittet, die „Gefühle und die Privatsphäre unserer Familie in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren.“ Das sei „alles, was ich im Moment sagen möchte.“ Das ganze Statement im Wortlaut lesen Sie hier:

Turbulente On-Off-Beziehung Der ehemalige Profi-Boxer und Panettiere waren 2009 zusammengekommen, bevor sie sich nach einer On-Off-Beziehung 2018 endgültig trennten. Ihre 2014 geborene Tochter Kaya (heute elf Jahre alt) lebt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in der Ukraine. Panettiere hatte nach der Geburt an schwerer postnataler Depression gelitten und sich 2015 in Behandlung begeben. Kaya blieb nach der Trennung bei Klitschko. Im Mai hatte Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens „This Is Me“ schrieb sie unter anderem über ihre Wochenbettdepression und ihre Suchtprobleme.