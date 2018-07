Postpartale Depression: Das versteckte Leiden

Was sind die häufigsten Symptome einer postpartalen Depression?

Schlafstörungen, Lustlosigkeit , kombiniert mit Ängsten und Versagensgefühlen und eine Erschöpfung, die einen hindert, Freude zu empfinden. Man sieht zwar das Kind, kann aber oft keine Gefühle mehr zu ihm entwickeln.

Was sind die Unterschiede zum Babyblues?

Direkt nach der Geburt tritt eine postpartale Depression selten auf. Wenn es zu diesem Zeitpunkt schwere Probleme gibt, haben die meistens schon in der Schwangerschaft begonnen. Der Baby Blues kommt allerdings nach der Geburt sehr häufig vor, circa 50 Prozent der Frauen sind betroffen, das hat auch viel mit der hormonellen Veränderung zu tun. Meistens ist es ein Zustand hoher Sensibilität. Da ist man gerührt über alles, was einem irgendwie emotional entgegenkommt – positiv wie negativ. Ein bisschen ein Zuviel an Emotionalität.



Können auch Väter von einer postpartalen Depression betroffen sein?

Die veränderte Lebenssituation mit dem Baby betrifft ja auch die Väter. Schlaflosigkeit, Verantwortung für das Kind, finanzielle Probleme und eine Partnerin, die sehr mit der Versorgung des Kindes beschäftigt ist. Das ist alles anstrengend und ein Schreibaby kann die Situation gänzlich kippen. Also auch Väter sind belastet. Aber sie melden sich derzeit nicht.



Wie gehen Sie in der Therapie dann vor?

Einerseits muss man schauen, ob es mit ganz banalen soziotherapeutische Maßnahmen geht. Es gibt Frauen, die nach der Geburt sehr streng zu sich selbst werden und sich viele Sachen nicht mehr erlauben. Ich höre oft: „Mein Leben ist verloren gegangen. Ich hatte ein Leben vor der Geburt und eines nach der Geburt.“ Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, das alte Leben zum Teil in das neue zu integrieren und sich nicht alles verbieten zu müssen. Bei leichten depressiven Störungen ist es ausreichend, solche Interventionen zu setzen, also sie zu ermutigen, Sport zu machen, sich mit Freundinnen zu treffen, etc. Psychotherapie ist sehr häufig sinnvoll, um sich mit den inneren Mutterbildern auseinanderzusetzen.



Bei welchen Symptomen würden Sie raten, professionelle Hilfe aufzusuchen?

Wenn ich konsequent nicht schlafen kann, mich nicht mehr konzentrieren kann, mehrfach in der Woche weinen muss. Wenn keine Freude mehr da ist und die Beziehung zum Kind deutlich schlechter wird.



Welche Auswirkungen hat die Depression auf die Gesundheit des Babys?

Depressionen in der Schwangerschaft sind immer mit erhöhtem Stress kombiniert und das ist für das Ungeborene nicht gut. Auch nach der Geburt, wenn Mütter aufgrund ihrer Erkrankung immer weniger Kontakt zum Kind haben, ist das für das Kind eine belastende Situation mit erhöhtem Stress.

Welche Unterstützung können der Partner und das familiäre Umfeld geben? Die Depression wahrzunehmen und offen darüber zu reden, bildet die Basis. Dass man wirklich wachsam ist zu beobachten, ob es dem Partner wirklich gut geht und dass man mehr unterstützende Maßnahmen setzt. Diese Aufmerksamkeit sollte im ganzen ersten Lebensjahr stattfinden und nicht nur im Wochenbett. Das Schlechteste ist zu sagen: Reiß dich zusammen.



Wie sind die Chancen, von dieser Depression wegzukommen?

Sehr gut! Es ist sehr sinnvoll, sich rasch in eine Therapie zu begeben, weil die Erfolgsaussichten auch wirklich sehr hoch sind. Leider ist vor allem die spezialisierte psychiatrische Versorgung noch nicht ausreichend entwickelt.In Wien haben wir eine Spezialambulanz, aber bei der stationären Versorgung ist viel Luft nach oben. Und am Land ist es überhaupt schwierig. Da gibt es noch viel zu tun in der flächendeckenden Versorgung.

Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie