"AI Slop": Warum Facebook voll ist mit "Shrimp-Jesus" und "Challah-Pferd"

"Ein Geschäftsmodell dahinter ist, dass Facebook Content Creators für Klicks bezahlt. Und wenn der Content sehr billig und schnell hergestellt werden kann, rechnet sich das durchaus", sagt Roland Meyer, Professor für Digitale Kulturen und Künste an der Universität Zürich zu ORF.at.

Verlässliche Information

Das Problem: Wertvolle, verlässliche Informationen werden durch die Masse an KI-Slop immer schwerer zu finden. Sandra Wachter, Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute an der Universität Oxford, vergleicht KI-Slop mit Umweltverschmutzung, so als ob jeder "seine leeren Dosen einfach in den Wald wirft. Es wird also viel schwieriger, dort draußen einen schönen Spaziergang zu machen, weil alles verschmutzt wird und weil diese Systeme so viel schneller verschmutzen können als Menschen."