Arbeiterkammer will Künstliche Intelligenz besteuern

Wieser: „Bevor ich dieses Geld von den restlichen 40 Prozent, das Automatisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz betrifft, bevor sich das einige wenige aufteilen wollen, können sie einen Obolus leisten. Und ich sage es bewusst als Vertreter der Arbeitnehmer, der werktätigen Menschen, ich bin auch dafür, dass die Unternehmen, die beschäftigungsintensiv sind, die wirklich viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, weniger am Faktor Arbeit bezahlen müssen, dafür sollen jene Betriebe, die viel Künstliche Intelligenz einsetzen, viel automatisieren und derzeit wenig einzahlen, auch einen Anteil leisten. Das wäre fair.“

Die Idee ist nicht neu. Langjährige Politbeobachter erinnern sich an den ehemaligen SPÖ-Sozialminister Alfred Dallinger, der 1989 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen war. Er hatte damals schon für eine Wertschöpfungsabgabe gekämpft, um so das Sozialversicherungssystem abzusichern. Von der Wirtschaft wurde die Idee als „Maschinensteuer“ abgetan und letztlich zu Fall gebracht. In seiner kurzen Zeit als SPÖ-Bundeskanzler hatte Christian Kern die Wertschöpfungsabgabe wieder aufgegriffen. Der Vorstoß war aber genauso wenig erfolgreich wie jener von Dallinger.