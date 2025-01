EU verlangt ab Februar KI-Kompetenz von Unternehmen: Was heißt das konkret?

Das sieht der im vergangenen Jahr beschlossene AI Act der EU vor. Welche Maßnahmen die Unternehmen konkret setzen müssen, bleibt vage. Strafen für Firmen, die sich nicht an die Vorgaben halten, sind vorerst nicht vorgesehen.

Die Definition von KI-Kompetenzen ist im AI Act der EU sehr allgemein gehalten. Die Rede ist von "Fähigkeiten, Kenntnissen und dem Verständnis", KI-Systeme "sachkundig einzusetzen und sich der Chancen und Risiken bewusst zu sein". Der konkrete Inhalt der der Schulungsmaßnahmen hänge von dem eingesetzen KI-System und der Risikostufe ab, heißt es aus der in der Regulierungsbehörde RTR angesiedelten KI-Servicestelle des Bundes. Zu berücksichtigen sei auch der Kontext, in dem KI eingesetzt werde, sowie die Erfahrung und Ausbildung der Mitarbeiter, so eine Sprecherin der Servicestelle.

Beispiel Chatbot So müssen etwa Entwickler und Anbieter eines Chatbots sicherstellen, dass die Daten sicher gespeichert werden. Betreiber, also Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen solchen Chatbot zur Verfügung stellen, müssten darauf achten, dass keine personenbezogenen Daten an den Anbieter übermittelt werden, heißt es beispielhaft auf der Website der KI-Servicestelle. Schulungen von Mitarbeitern könnten etwa umfassen, dass derartige Eingaben zu unterlassen seien. Schulungsmaßnahmen könnten sowohl unternehmensintern als auch extern erfolgen. Da es sich um keinen starren Prozess handle, sei es ratsam, die KI-Kompetenz als Teil der Fort- und Weiterbildung einzubeziehen.

Der AI Act der EU Mit dem Gesetz über Künstliche Intelligenz (AI Act) will die EU den Einsatz der Technologie sicherer und transparenter gestalten. Seit Anfang August ist es in Kraft. Der AI Act gilt als die weltweit erste umfassende Regulierung der Technologie KI-Anwendungen werden in unterschiedlichen Risikokategorien zugeordnet. Sie reichen von "inakzeptabel" über "hoch" und "begrenzt" bis zu "minimalem oder keinem Risiko" und unterliegen entsprechenden Sicherheits- und Transparenzanforderungen. Die Regeln des AI Act werden stufenweise schlagend. Ab August 2025 müssen Transparenzregeln für KI-Modelle mit allgemeinen Verwendungszweck, also etwa ChatGPT & Co, eingehalten werden. Die Regeln für Hochrisikosysteme folgen 2026 und 2027.

Keine Strafen vorgesehen Eine behördliche Überprüfung, ob Maßnahmen gesetzt wurden, schreibt der AI Act der EU nicht vor. Auch Strafen oder Sanktionen für Unternehmen, die sich nicht an die Verpflichtung halten, sind nicht vorgesehen. Werde jedoch durch die fehlende KI-Kompetenz Schaden verursacht, könne Art und Umfang der im Unternehmen vorgenommenen KI-Kompetenz-Maßnahmen eine relevante Rolle in etwaigen Haftungsfragen spielen, so eine Sprecherin der KI-Servicestelle. Über den Stand der KI-Kompetenz bei heimischen Firmen ist wenig bekannt. Immerhin rund ein Dutzend Unternehmen hat sich dazu mit Anfragen an die Servicestelle gewandt. Dort verweist man auch auf die Informationen auf der Website der KI-Servicestelle. Man treffe damit im Markt bisher auf positive Resonanz, heißt es. Die EU-Regeln für Künstliche Intelligenz wurden im vergangenen August beschlossen. Weil es sich um eine Verordnung handelt, gelten sie einheitlich in allen EU-Ländern, ohne dass sie in einzelstaatliches Recht umgesetzt werden müssen. Halten müssen sich daran sowohl Unternehmen, die solche Systeme entwickeln und anbieten, als auch für jene, die sie einsetzen, also in ihrem Unternehmen betreiben.