Tochter Zelda empört über KI-Videos von totem Vater Robin Williams
Der Oscar-Preisträger und Publikumsliebling Robin Williams starb 2014 im Alter von 64 Jahren. Der Schauspieler hinterlässt drei Kinder aus zwei Ehen - und Fans auf der ganzen Welt, die seine darstellerische Leistung immer noch sehr schätzen.
Zelda Williams will keine KI-Videos von ihrem Vater bekommen
Der Respekt, welcher der Leinwand-Ikone immer noch gezollt wird, mag schmeichelhaft sein. Eines findet die Tochter des Schauspielers Zelda Williams aber ganz und gar nicht in Ordnung: Sie kritisiert Fans, die ihr künstlich generierte Videos ihres verstorbenen Vaters schicken.
Die 36-Jährige forderte am Montag in einer Instagram-Story ihre Follower auf, ihr "einfach keine KI-Videos von Papa mehr zu schicken".
"Hört auf zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde", flehte sie die Fans ihres Vaters an. "Das tue ich nicht und werde ich auch nicht."
Die Vermächtnisse echter Menschen würden durch derartige "schreckliche Tiktok-Slops" zerstört werden. Als KI-Slop werden von künstlicher Intelligenz erstellte Online-Inhalte bezeichnet, die das Internet überschwemmen und hohe Engagement-Raten ohne inhaltliche Tiefe erzielen.
"Wenn ihr mich nur trollen wollt – ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Ich werde mich einschränken und weitermachen. Aber bitte, wenn ihr nur ein bisschen Anstand habt, hört einfach auf, ihm und mir, ja sogar allen anderen, das anzutun. Es ist dumm, es ist Zeit- und Energieverschwendung, und glaubt mir, es ist NICHT das, was er will", stellte sie klar.
Zelda Williams ist die Tochter von Robin Williams und der Filmproduzentin Marsha Garces. Sie ist als Schauspielerin und Regisseurin tätig.
Kommentare