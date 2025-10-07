Tochter Zelda empört über KI-Videos von totem Vater Robin Williams

Der Oscar-Preisträger und Publikumsliebling Robin Williams starb 2014 im Alter von 64 Jahren. Der Schauspieler hinterlässt drei Kinder aus zwei Ehen - und Fans auf der ganzen Welt, die seine darstellerische Leistung immer noch sehr schätzen.

Zelda Williams will keine KI-Videos von ihrem Vater bekommen

Der Respekt, welcher der Leinwand-Ikone immer noch gezollt wird, mag schmeichelhaft sein. Eines findet die Tochter des Schauspielers Zelda Williams aber ganz und gar nicht in Ordnung: Sie kritisiert Fans, die ihr künstlich generierte Videos ihres verstorbenen Vaters schicken.

Die 36-Jährige forderte am Montag in einer Instagram-Story ihre Follower auf, ihr "einfach keine KI-Videos von Papa mehr zu schicken".

"Hört auf zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde", flehte sie die Fans ihres Vaters an. "Das tue ich nicht und werde ich auch nicht."