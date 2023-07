Kim Kardashian und Tom Brady: Gerüchte um Romanze

Wie das Magazin People unter Berufung auf Insider berichtet, trafen sich die 42-Jährige und der Ex von Gisele Bündchen auf einer Party, auf der sie aber kaum miteinander gesprochen haben sollen.

Insider: "Sie haben jede Menge Respekt voreinander"

"Später am Abend hat sich Kim Mut angetrunken und Freunden erzählt, dass sie auf Tom abfährt", so eine Quelle des Promimagazin, während ein anderer Insider betont: "Sie sind Freunde und haben eine Menge Respekt voreinander. Kim konzentriert sich sehr auf ihre Kinder und ihre Geschäfte und ist im Moment nicht in einer Beziehung."

Bethenny Frankel: Beziehung hat "null Chancen"

TV-Persönlichkeit Bethenny Frankel indes nahm die Gerüchte um eine mögliche, aufkeimende Romanze zum Anlass, um über Kardashian und Brady im Netz auszuhauen.

Der "Real Housewives of New York City"-Star teilte ihren TikTok-Followern am Montag mit, dass "keine Chance" bestehe, dass das Duo "zusammen endet".

"Ich bin mir sicher, dass da ein Interesse besteht. Er ist der größte Fußballspieler aller Zeiten, und sie ist die größte Spielerin aller Zeiten", sagte sie über Kim und Brady. Sie glaubt aber nicht, dass es der ehemalige Football-Star mit Kardashian aushalten würde. Seine Ex-Frau Bündchen sei im Vergleich zu "relativ pflegeleicht".

"[Bündchen ist] ein wunderschönes brasilianisches Supermodel, aber sie hat sich wirklich an ihr Leben gewöhnt, daran, Mutter zu sein und nach Massachusetts zu ziehen. Sie war die Frau eines Fußballspielers", so Frankel. "Ich denke einfach, dass es in einer Beziehung nur einen Pfau geben kann. Kim Kardashian wird nicht Tom Bradys Pfau sein. Es ist einfach zu viel Arbeit."