Kim Kardashian: Verdacht auf schwere Erkrankungen

Für Vierfach-Mutter Kim Kardashian West dürfte im Moment eine Welt zusammenbrechen. In der letzten Episode ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" wurde der 38-Jährigen ein Verdacht auf gleich zwei schwere unheilbare Krankheiten mitgeteilt.

Zuvor hatte Kardashian West immer wieder über Symptome wie Müdigkeit, schmerzende und geschwollene Gelenke sowie Kopfschmerzen und Fieber geklagt. Infolge dessen wurde ihr Blut nun positiv auf Antikörper von Lupus sowie rheumatoide Arthritis getestet, teilte ihr Arzt mit.

Lupus

Bei Lupus handelt es sich um eine unheilbare, allerdings trotzdem behandelbare, Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem gesunde Körperzellen angreift und irreversible Schäden hinterlässt. Zumeist erkranken Frauen, die sich noch im gebährfähigen Alter befinden.