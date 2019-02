Reality-Star Kim Kardashian zeigt erstmals ihre Hautkrankheit

Auf einem Bild sieht man Kardashians Gesicht, auf dem sie verschiedene Stellen mit Kräuterbalsam eingeschmiert hat. Dabei steht: " Psoriasis ist scheiße." Außerdem postete die 38-Jährige in der Story ein Foto vom Ausschlag auf ihrem Bein. Dazu schrieb die Reality-TV-Darstellerin selbstironisch "sexy".

2011 wurde Kim Kardashian erstmals Schuppenflechte diagnostiziert, als sie in einer Folge von "Keeping Up with the Kardashians" ihren Dermatologen konsultierte.