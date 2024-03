Kim Kardashian und Bianca Censori: Damit hat wohl niemand gerechnet

Anfang 2023 traute sich der Musiker still und heimlich mit Bianca Censori , die er 2020 als Mitarbeiterin in seiner Firma "Yeezy" angeheuert hatte.

Als sich West erstmals mit seiner neuen Liebe in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, stach Fans sofort ins Auge, dass Censori der Ex-Frau des Rappers auffällig ähnlich sieht. Auch was ihren Kleidungsstil betrifft, hat sich die junge Frau seit dem Beginn ihrer Beziehung mit West optisch dem von Kim Kardashian angenähert.

Kardashian und Censori gemeinsam bei Konzert: Waffenstillstand?

Im November 2023 wurde berichtet, dass es zwischen Kardashian und Censori zu Streitigkeiten gekommen sein soll, angeblich in Bezug auf Kardashians und Wests Kinder North, Saint, Chicago und Psalm.

Censori zufolge soll Kim Kardashian ihre Kinder mit einer Aussage in Gefahr gebracht haben: Demnach habe Kardashian in einer Episode der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" Details zu den Lebensumständen ihres Ex-Mannes preisgegeben und behauptet, dieser wohne jetzt in einem Apartment ohne Sicherheitsvorkehrungen. Weiter habe sie gesagt, West habe zurzeit weder einen Koch noch eine Nanny. Nach dem Auszug aus der Millionenvilla habe Kanye ein einfacheres Leben führen wollen.

Quellen aus Censoris Umfeld bestritten dies jedoch. "Tatsächlich haben sie Security und sie wohnen auch nicht mehr in einem Apartment", zitiert die Daily Mail einen Insider.