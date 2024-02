Krise bei Kanye West und Bianca Censori: Ehe hängt "am seidenen Faden"

Im Dezember 2022 heiratete Kanye West still und heimlich die australische Architektin Bianca Censori - in demselben Monat, in dem den von seiner neuen Liebe inspirierten Song "Censori Overload" veröffentlicht hatte.

Laut Daily Mail soll das Ehepaar einen heftigen Streit gehabt haben, nachdem die 29-jährige Bianca den 46-jährigen Rapper davor gewarnt haben soll, weiterhin antisemitische Beleidigungen zu machen.

Die große Eskalation soll auch der Grund für ihr Nichterscheinen an einem von Wests Events in New York und der Afterparty am 9. Februar gewesen sein. Quellen enthüllten nun, dass ihre Beziehung "am seidenen Faden hing" und behaupteten, Censori habe begonnen, alles infrage stellen.