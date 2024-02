Outfits im Wert von über 51.000 Euro: Meghans teure Mode-Show in Kanada

Bei ihrem Besuch eines Trainingslagers für die kommenden Invictus Games, weilten Meghan und Harry insgesamt drei Tage lang in der kanadischen Stadt Whistler und in Vancouver.

Die meisten Besucher eines Skigebiets würden ein komplett weißes Outfit vielleicht als unpraktisch empfinden, aber nicht Meghan, die sich an ihrem ersten Tag in Kanada in Weiß zeigte. Weiße Röhrenjeans im Wert von über 233 Euro von Frame, dazu ein weißer Kaschmir-Pullover des in Los Angeles ansässigen Labels Co für knapp 700 Euro machten Meghan zum Hingucker. Dazu kombinierte Meghan eine schwarze Burberry-Kunstfellmütze mit Bommel und Winter-Boots.

Herzogin Meghan, die wegen ihres Modegeschmacks schon längst als Stil-Ikone gefeiert wird, präsentierte sich dabei in einer Reihe von winterlichen Outfits, von denen - in Anbetracht ihres Wertes - laut Daily Mail eine "Rich Mom"-Energie ausging.

Am nächsten Tag wurde sie in einem knapp 1.300 teuren Alpaka-Cape des gleichen Labels gesehen, diesmal in dunklem Kamel. Dazu kamen Reitstiefel von Co im Wert über 1.100 Euro. Lange Handschuhe von Max Mara verliehen ihrem Outfit noch mehr Reitsport-Flair.

Für ihren letzten Look hüllte sich Herzogin Meghan in ein Kleid von Greta Constantine mit asymmetrischem, schulterfreiem Ausschnitt in Armee-Grün. Die Farbe sei eine versteckte Hommage an das "One Year To Go Invictus"-Dinner, einer Veranstaltung, die die Widerstandsfähigkeit und Kameradschaft der Truppen würdigt. Als letzten Schliff fügte Meghan eine Diamant-Tenniskette von Logan Hollowell im Wert von ca 14.700 Euro hinzu. Auch hierbei verzichtete Meghan auf Tierquälerei. Es soll sich laut Daily Mail um im Labor hergestellte Diamanten gehandelt haben.