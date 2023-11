Bianca Censori: Das bisher peinlichste Outfit von Kanye Wests neuer Frau?

Bevor sie Kanye West kennenlernte, wirkte Bianca Censoris Stil noch recht zurückhaltend. Ihre Outfits werden aber immer freizügiger - nicht zuletzt sorgte sie für eine Kontroverse, als sie sich im konservativen Italien quasi-nackt in der Öffentlichkeit zeigte. Und auch sonst sorgen ihre Outfits für Schlagzeilen - auch jetzt, als sich Censori in Dubai an Wests Seite in einem superkurzen, hautengen Kleid mit einem Stofftier als Accessoire zeigte.

Bianca Censoris neuer Look sorgt (schon wieder) für Kopfschütteln

Die australische Architektin wurde am Dienstagabend mit ihrem Ehemann Kanye West in einem von Tieren inspirierten Outfit gesichtet. Das Paar feierte zusammen mit anderen hochkarätigen Gästen den Pop-up-Store der Designerin Amina Muaddi in Dubai.

