Sharon Stone enthüllt Namen des Produzenten, der sie zu Sex mit Baldwin zwang

"Er hat mich in sein Büro gerufen", erzählte die heute 66-jährige Schauspielerin im Podcast "Louis Theroux". "Er hatte diese sehr niedrigen 70er- und 80er-Jahre-Sofas, also sitze ich praktisch auf dem Boden, obwohl ich am Set hätte sein sollen."

Sharon Stone zufolge sei das eigentliche Problem mit dem Film aber gewesen, dass sie so verkrampft gewesen sei "und nicht wie eine echte Schauspielerin, die ihn einfach ficken und die Dinge wieder in Ordnung bringen konnte", sagte sie.

"Das eigentliche Problem war, dass ich verkrampft war", warf sie dem Produzenten rückblickend vor. Sie sei frustriert darüber gewesen, dass die Filmemacher nicht auf ihre Vorschläge gehört hatten, anstatt Baldwin einen anderen Schauspieler - wie Michael Douglas - anzuheuern.

"Ich musste Michael Douglas nicht ficken", sagte sie. "Michael konnte zur Arbeit kommen und wissen, wie man diese Ziele erreicht, und diese Zeile aufsagen, proben und auftauchen." "Jetzt war ich plötzlich in der 'Ich muss Leute ficken'-Sached drin", erinnerte sie sich.

Stone hatte die unangenehme Situation erstmals in ihren Memoiren "The Beauty of Living Twice" aus dem Jahr 2021 mit, nannte damals jedoch weder Evans noch Baldwin.

Evans ist 2019 verstorben. Billy Baldwin hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht offiziell geäußert.