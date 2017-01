„Sie wollten mir in den Rücken schießen. Es macht mich fertig, nur daran zu denken“. Kim Kardashian erzählt unter Tränen erstmals von ihrem Raubüberfall in Paris, bei dem sie von fünf maskierten Männern gefesselt und ausgeraubt wurde.

Aber Kim Kardashian wäre nicht Kim Kardashian wenn sie aus dem Vorfall kein "Geschäft" machen würde. In ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashian" schildert sie den Vorfall exklusiv. Ein Trailer davon wurde nun veröffentlicht.

Auch der Zusammenbruch von ihrem Ehemann Kanye West wird Thema sein. Selbst der Moment wurde mitgefilmt, in dem Kim am Telefon von dem Breakdown erfährt.

Gute Quoten sind damit wohl garantiert.