Wer ist die Reichste unter den Kardashians?

Forbes hat die Liste der 30 meistverdienenden Promis unter 30 Jahren veröffentlicht. Kylie Jenner (19), die Jüngste aus dem Kardashian/Jenner Clan, schaffte es ins Ranking - mit 17 Millionen Dollar Verdienst in den letzten 12 Monaten.

Zu verdanken hat sie das vor allem ihrer extrem florierenden Kosmetiklinie "Klyie Cosmetics". Ihre Lippenstiftsets sind stets in wenigen Stunden restlos ausverkauft. Daneben macht sie das meiste Geld mit Modekollektionen, die sie gemeinsam mit Schwester und Model Kendall Jenner vermarktet.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kim hat die Nase vorn

Nur eine Million Dollar weniger soll Kendall mit Werbejobs und Mode verdient haben - nämlich 16 Millionen Dolalr.

Damit ist die 19-jährige Kylie diejenige, die in der bekannten Reality-Show-Familie am zweitmeisten verdient. Mehr als das Doppelte hat in den letzten 12 Monaten ihre Halbschwester Kim Kardashian verdient. 49 Millionen Dollar soll sie eingenommen haben, vor allem mit Handy-Apps- und Spielen.

Khloe soll 14 Millionen verdienen und Familienoberhaupt Kris Jenner 10,5 Millionen Dollar. Am wenigsten Geld hat Kourtney erwirtschaftet. Sie ist die Älteste der Schwestern und muss sich mit "nur" 9 Millionen Dollar zufrieden geben.

Der einzige Bursch im Clan - Rob Kardashian - hat in den letzten Monaten 1,5 Millionen Dollar abgecasht.

Foto: AP/Chris Pizzello

1. Kim mit 49 Millionen Dollar

2. Kylie mit 17 Millionen Dollar

3. Kendall mit 16 Millionen Dollar

4. Khloe mit 14 Millionen Dollar

5. Kris mit 10,5 Millionen Dollar

6. Kourtney mit 9 Millionen Dollar

