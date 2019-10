Kim Kardashian: Apell, um Hinrichtung von Rodney Reed zu stoppen

Kim Kardashion spricht sich auf Twitter dafür aus, die für 20. November geplante Hinrichtung von Rodney Reed zu stoppen. Der 53-Jährige sitzt seit 21 Jahren Jahren in Texas wegen Mordes an der damals 19-jährigen Stacy Stites in der Todeszelle.

Via Twitter appelierte Kardashian nun an den Texanischen Gouverneur Greg Abbott, "das Richtige zu tun": "Wie können Sie einen Mann hinrichten lassen, wenn seit seit seinem Prozess erhebliche Beweise, die eine andere Person in Verbindung mit dem Fall bringen und ihn entlasten würden, ans Tageslicht gelangt sind?", so Kardashian.