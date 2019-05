Khloe Karadshians Ex gesteht: "Hatte mit über 2000 Frauen Sex"

Khloe Kardashians Exmann, Lamar Odom, enthüllt in einem neuen Buch die tiefen Abgründe, mit denen er zu kämpfen hatte. In dem autobiografischen Werk "Darkness to Light" (Anm.: "Von der Dunkelheit ins Licht") äußert er sich erstmals zu seiner schweren Sex- und Drogensucht, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte.

Odom: "Von Sex besessen, seit ich mich erinnern kann"

Der ehemalige Basketball-Profi übermittelte dem US-Magazin People Textauszüge seines Buches. "Ich war von Sex besessen, seit ich mich erinnern kann", schreibt er dort. "Ich leide an Sexsucht", so Odom.

In seinem Buch enthüllt der 39-Jährige außerdem, Sex mit mehr als 2.000 Frauen gehabt zu haben. "Es waren unzählige Stripperinnen darunter", schreibt Odom. "Es war keine große Sache, ich habe sie oft dafür bezahlt. Ich habe danach nie weniger von ihnen gehalten", so der Sportler.

Der ehemalige NBA-Star beichtete außerdem, Khloe Kardashian betrogen zu haben. Odom war vier Jahre lang mit Kardashian verheiratet. 2013 trennte sich das Paar.