"Kevin - Allein zu Haus"-Star Joe Pesci zog sich bei Stunt Kopf-Verbrennungen zu

"Zusätzlich zu den zu erwartenden Beulen, blauen Flecken und allgemeinen Schmerzen, die man mit dieser Art von körperlichem Humor in Verbindung bringt, habe ich mir in der Szene, in der Harrys Hut in Brand gesetzt wird, schwere Verbrennungen am Oberkopf zugezogen", so Pesci gegenüber dem US-People-Magazin. "Ich hatte das Glück, dass die wirklich schweren Stunts von professionellen Stuntmen ausgeführt wurden", fügte er hinzu.

Pesci glänzte im Laufe seiner langen Karriere in vielen verschiedenen Genres. Und immer schienen ihm die Rollen wie auf den Leib geschnitten zu sein - sei es als Geldwäscher Leo Getz in der Action-Trilogie "Zwei stahlharte Profis" (mit Mel Gibson und Danny Glover), als Verschwörer in Oliver Stones Doku-Drama über die Ermordung des US-Präsidenten "JFK - Tatort Dallas" (1991) oder als hartgesottener Journalist in "Der Reporter" (1992). Zum ersten Mal spielte er eine tragende Rolle in "Mein Vetter Winnie" als frischgebackener Rechtsanwalt Vincent Gambini, der am Ende selbst hinter Gittern landet.