Kendall Jenner: Ups, was ist bloß mit ihren Lippen passiert?

Ihre Schwester Kylie Jenner macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Lippen mithilfe von Fillern voluminöser machen lässt. Nun überraschte auch Kendall Jenner - das bisher wohl natürlichste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans - mit auffällig vollen Lippen.

Filler oder Filter? Kendall Jenner überrascht mit XL-Lippen

Am Montagabend teilte das Model in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story ein Video, auf dem ihr Mund viel größer wirkte als dies normalerweise der Fall ist. In dem Clip sitzt Kendall Jenner in einem Auto und schneidet Grimassen. Dabei sticht ins Auge, dass die Mundpartie der 26-Jährigen wesentlich voller wirkt als sonst.