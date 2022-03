Kim Kardashian beklagt fehlende Arbeitsmoral und erntet Shitstorm

Kim Kardashian hat sich im vergangenen Jahrzehnt vom belächelten Reality-Sternchen zur erfolgreichen Unternehmerin gemausert. Alleine ihr Wäschelabel Skims setzte im Jahr 2021 275 Millionen US-Dollar um und machte die vierfache Mutter zur Milliardärin.

Doch ausgerechnet am Internationalen Frauentag empörte die Geschäftsfrau nun mit Aussagen über fehlende Arbeitsmoral ihrer Geschlechtsgenossinnen. Angesprochen auf ihre Karriere-Tipps für Frauen, sagte die 41-Jährige im Magazin Variety: "Bekommt euren verdammten Hintern hoch und arbeitet. Es scheint, dass heutzutage niemand mehr arbeiten will."

Prekäre Verhältnisse

In den sozialen Netzwerken kamen die Aussagen gar nicht gut an. Schließlich hatte Kardashian ideale Startbedingungen, wuchs als Tochter eines erfolgreichen Anwalts auf und besuchte die besten Schulen in Beverly Hills.

Dass es die Rahmenbedingungen vielen Frauen schlichtweg nicht ermöglichen, Wohlstand aufzubauen, thematisierte eine ehemalige Angestellte der Kardashian-Apps. "Ich arbeitete Tag und Nacht und an den Wochenenden, konnte mir nur Einkäufe vom 99-Cent-Store leisten, musste mich krank melden, weil ich mir kein Benzin für den Arbeitsweg leisten konnte, und wurde gemaßregelt, weil ich nebenbei selbständig arbeitete", schrieb Jessica DeFino auf Twitter und bekam dafür viel Zuspruch.

Denn es sind - vor allem in den USA - überwiegend Frauen, die in prekären Arbeitsbedingungen gefangen sind und oft mehrere Jobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Oder nur Teilzeit arbeiten können, weil es keine Kinderbetreuung gibt.