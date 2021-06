Kylie Jenner enthüllt traurigen Grund für ihre Lippen-Filler

Ihre künstlich aufgespritzten Lippen sind im wahrsten Sinne ihr Kapital: Kim Kardashians Halbschwester verdient mit ihrer Kosmetiklinie ein Vermögen. Beliebt bei Fans und Influencern sind vor allem die Lippenstifte, die Jenner vertreibt. Nicht zuletzt, weil sie selbst das beste Aushängeschild ist ist für die Vermarktung der von ihr mitentworfenen Lippenstifte.

Der Hype um Kylie Jenners Lippen ist längst zu einem fraglichen Trend geworden. Zahlreiche junge Mädchen eifern der Unternehmerin nach und lassen sich ebenfalls bedenkliche Lippenfiller verpassen. Doch wie Jenner nun verrät, habe sie selbst aus mangelndem Selbstwertgefühl damit begonnen, ihre die Lippen aufspritzen zu lassen.

Klyie Jenner verrät, warum sie ihre Lippen aufspritzen ließ

Kylie Jenner gab nun zu, dass sie sich entschieden hat, sich Lippenfüller verpassen zu lassen, nachdem sie wegen ihrer Kusskünste verspottet wurde. In der Reunion-Show von "Keeping Up with the Kardashians" "The Final Curtain Part 1" verriet die 23-Jährige: "Meine Liebe zum Make-up begann mit meiner Unsicherheit mit meinen Lippen. Und ich habe nie darüber nachgedacht, bis ich einen meiner ersten Küsse hatte."

"Ein Typ sagte zu mir: 'Oh mein Gott, du bist so ein guter Küsser, aber du hast so kleine Lippen'", erinnerte sich der Make-up-Mogul an das Erlebnis. "Und dann, von da an... von da an fühlte ich mich... unküssbar."