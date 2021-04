In der Krise: Kelly Osbourne beichtet Rückfall

Trotz persönlicher Krise gibt sich Osbourne zuversichtlich.

"Ich hatte einen Rückfalll, aber ich bin wieder auf dem richtigen Weg und werde diese Woche einen Podcast machen, in dem ich allen erzähle, was los ist und was passiert ist", fuhr sie fort.

Die Musikertochter fügte hinzu, dass sie die Dinge nur "einen Tag nach dem anderen" angehe und ihren Anhängern auch in Zukunft die Wahrheit sagen wolle.

2017 hatte Kelly Osbourne ihren letzten Entzug gemacht und galt seitdem als trocken. Damals gestand sie, dass sie nicht gehofft hätte, noch am Leben zu sein, nachdem sie auf dem Höhepunkt ihres Kampfes gegen die Sucht jede Nacht zugedröhnt war. Es war nicht der erste Entzug von Ozzy Osbournes Tochter. In der Vergangenheit hatte sie sich wegen ihrer Tabletten- und Alkoholabhängikeit wiederholt in Behandlung gegeben.