Rassismus-Skandal: Sharon Osbourne fliegt aus ihrer Show "The Talk"

Seit 2010 war Sharone Osbourne Moderatorin in der CBS-Show "The Talk". Nachdem Rassismus-Vorwürfe gegen die Ehefrau von Rocker Ozzy Osbourne laut geworden waren, hat die 68-Jährige die nun Sendung verlassen, zu deren Aushängeschild sie in den vergangenen Jahren geworden war.

Sharon Osbourne verlässt "The Talk"

Am Freitag gab der Sender CBS bekannt, dass Osbourne nicht länger Teil der Sendung sein werde. Die Erklärung betont, dass die Moderatorin freiwillig ausgestiegen sei.

"Sharon Osbourne hat sich entschieden, 'The Talk' zu verlassen", heißt es in dem Statement. "Die Ereignisse der Sendung vom 10. März waren für alle Beteiligten, einschließlich der Zuschauer zu Hause, sehr beunruhigend."

Ganz so freiwillig dürfte die Kündigung aber nicht gewesen sein. Der Druck auf Osbourne war in den vergangenen Tagen zunehmend gestiegen.

Kritik an der Britin kam erstmals auf, als der britische Talkmaster Piers Morgan in der Sendung "Good Morning Britain" den Wahrheitsgehalt von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Oprah-Interview angezweifelt hatte. Die Sussexes hatten unter anderem Rassismus-Vorwürfe gegen das Königshaus und die britische Presse erhoben. Nachdem Morgan die Show im Streitgespräch verlassen hatte, stellte sich Sharon Osbourne via Twitter auf die Seite von Morgan, der laut eigenen Aussagen ein enger Freund von ihr sei.

"Ich stehe zu dir. Ich stehe dir bei. Die Leute vergessen, dass du für deine Meinung bezahlt wirst und dass du nur deine Wahrheit sagst", schrieb Osbourne.

Daraufhin entfachte am 10. März 2021 in der CBS-Sendung "The Talk" eine hitzige Diskussion zwischen Osbourne und ihrer Co-Moderatorin Sheryl Underwood, welche die Musiker-Gattin auf die Situation mit Piers Morgan ansprach und von ihr wissen wollte, ob sie Morgans "rassistische Äußerungen" verteidigen würde.