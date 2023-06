Keine königlichen Manieren: Camilla lässt Gäste "unbehaglich zurück"

Nachdem Camilla offiziell gekrönt würde, müsse sie ihr Verhalten jedoch dringend ändern, tadelt die Verhaltensexpertin die neue Queen Consort. "Für eine Königin ist dies jedoch keine wirkliche Option, da sich Gäste oder Gastgeber dadurch unbehaglich fühlen und es auch jeden zu entfremden scheint, der nicht zum 'inneren Kreis' gehört."

Bei der Veranstaltung habe Camilla mit ihrer "verpatzten" Begrüßung jedenfalls für einen "chaotischen" Moment gesorgt, stellt James fest, welcher die Gäste anscheinend etwas unbehaglich zurückließ. Anstatt sich an das Protokoll zu halten, habe die ehemalige Herzogin von Cornwall für Verwirrung gesorgt.

"Die erste Begrüßung hier ist sanft, da die Gastgeberin mit dem Kopf nickt, sobald sie sie sieht, und Camilla ihr die Hand zum Schütteln anbietet. Danach geht es allerdings chaotisch zu", so James. "Die zweite Moderatorin reicht ihr zitternd die Hand, aber da hat Camilla schon ihre Tasche in dieser Hand und streckt stattdessen ihre linke Hand in einem 'Wangenkuss'-Ritual aus."