Charlène und Albert unterwegs mit ihren Zwillingen: Eine Sache sticht ins Auge

Der "Alltag" im monegassichen Fürstenpalast scheint nach Charlènes gesundheitlichen Problemen in den letzten Jahren und der Coronapandemie wieder voll hergestellt. Sie und Ehemann Albert II. zeigen sich wieder öfter Seite and Seite bei Veranstaltungen. Auch ihre achtjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella dürfen vermehrt dabei sein - wie etwa am Wochenende bei einem Besuch der Historischen Stätten der Grimaldis.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wenn Harry und Meghan sich trennen: Wer bekommt das Sorgerecht?