Keine Begnadigung für Joe Exotic: Der "Tiger" muss im Käfig bleiben

Und er hoffte bis zum Schluss, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump (74) ihn noch begnadigt. Exotics Anwälte arbeiteten monatelang daran, selbst das Dankesvideo sei schon parat gestanden.

Der prominente Häftling ließ nichts unversucht, er schickte sogar einen Brief an Trump. Darin stand, dass er vor dem ganzen Ruhm nur ein „schwuler, Waffen tragender Redneck in Oklahoma“ gewesen sei, der keinen „fairen Prozess“ bekommen habe. „Erlauben Sie mir, Sie stolz zu machen, Amerika stolz zu machen, die Welt stolz zu machen. Seien Sie mein Held bitte.“

Angeblich scheute der Tiger-Zähmer auch nicht davor zurück, Kim Kardashian (40) um Hilfe zu bitten. „Ich weiß, dass Sie mich nie getroffen haben und das vielleicht auch nie wollen, aber ich glaube, dass Ihnen die Werte unseres Justizsystems am Herzen liegen“, soll Joe Exotic, mit bürgerlichem Namen Joseph Maldonado-Passage, ihr geschrieben haben.

Privatdetektiv Eric Love, der Teil von Exotics Team ist und an dem Fall arbeitet, zeigte sich im Interview mit Metro.co.uk äußerst zuversichtlich. Er hätte schon Make-up und die passende Garderobe besorgt. Als Erstes wolle sich der „Tiger King“ die Haare machen lassen. „Dann gehen wir wahrscheinlich Pizza essen, Steak, vielleicht einen McRib“, so Love weiter.

Doch die ganze schöne Planung nutzte nix – die Limousine, die schon für seine Fahrt in die Freiheit bereitstand, blieb leer. Im Gegensatz zu dutzenden anderen Häftlingen, gab es für Joe Exotic keine Begnadigung.