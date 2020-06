"Tiger King": Carole Baskin bekommt Zoo von Erzfeind Joe Exotic

Die Fehde zwischen Privatzoobesitzer Joe Exotic und Tierschützerin Carole Baskin wurde durch die gehypte Netflix-Doku "Tiger King" weltweit bekannt. Nun gibt es eine interessante Wendung in der Causa: Exotics einstiger Zoo geht ausgerechnet an seine Rivalin, wie u. a. CNN berichtet.

Das hat ein Richter hat am Montag in einem Verfahren gegen Exotics einstige Firma Greater Wynnewood Development Group, LLC entschieden. Baskin erhält dadurch Kontrolle über den 16 Hektar großen Tierpark in Oklahoma.

Der aktuelle Besitzer – der ebenfalls aus der Doku bekannte Jeff Lowe – muss das Gelände binnen 120 Tage räumen, mitsamt aller Großkatzen. Für Lowe kommt das Urteil nicht überraschend, er will es auch nicht anfechten. Stattdessen wird er demnächst einen neuen Zoo eröffnen, so sein Anwalt gegenüber CNN.