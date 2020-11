Tiger King: Joe Exotics Ehemann Dillon Passage verhaftet

"Tiger King"-Star Dillon Passage wurde am Wochenende in Texas festgenommen und wegen Alkohol am Steuer verhaftet, wie TMZ berichtet.

Joe Exotics Ehemann wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Am Sonntagmorgen um 6:35 Uhr Ortszeit wurde Passage, der mit dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Tierpfleger Joe Exotic verheiratet ist, laut Gefängnisakten nach seiner Verhaftung im Gefängnis von Travis County untergebracht.

Nachdem Passage von der Polizei angehalten worden war, habe er einen Nüchternheitstest nicht bestanden, so TMZ. Der 25-jährige Passage wurde beschuldigt, betrunken gefahren zu sein. Zudem soll er sich seiner Verhaftung widersetzt haben. Er könnte nun jedoch gegen eine Kaution von 3.000 US-Dollar freigelassen werden.